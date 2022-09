Capital Inicial defende a democracia no Rock in Rio: “Não vai ter golpe”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante o show de abertura do Palco Mundo do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 10, a banda Capital Inicial mandou um recado para governantes que ameaçam à democracia. Antes do tocarem a música Que País É Este, do Legião Urbana, Dinho Ouro Preto falou com o público. “Viva a democracia, não vai ter golpe. A ignorância e violência não passarão”, disse. A plateia respondeu com provavelmente a música mais cantada desta edição do festival: “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”.

A resposta do público:



