Cantora Rosana decide pôr fim à carreira

Ícone dos anos 1980, Rosana decidiu tomar uma atitude radical e anunciou o fim de sua carreira artística. Tudo por causa dos ataques à sua aparência nas redes sociais. Desde a rara aparição no Domingão com Huck, há dois finais de semana, a cantora vem recebendo críticas pelos procedimentos estéticos feitos no rosto. “Minha despedida. Já que mais me atacam do que me aceitam, então, me despeço. Agradeço de coração a todas as pessoas que me apoiaram durante esse trajeto artístico”, disse nas redes sociais.

A coluna já havia noticiado que Rosana iria processar quem a criticasse. Agora, a decisão é ainda mais radical.