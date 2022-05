Cantora carioca se casa com filho de best-seller americano. Confira fotos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora carioca Nina Alves se casou no sábado, 14, com o empresário americano Nathan Senge, filho do escritor Peter Senge, autor do livro “A quinta disciplina – A arte e prática da organização de aprendizagem”. O casamento aconteceu no Portobello Resort e Safari em Mangaratiba, no sul-fluminense, com a presença de cem convidados. A estrutura da festa foi montada na praia do resort e a decoração foi assinada pela designer Renata Paraíso. A noiva usou um vestido bem leve de seda criado pela estilista Erica Rosa.

O casal recebeu amigos como Fabiana Kherlakian, Rodrigo Baggio e Roberta Brasil. O show ficou por conta de Milton Guedes, além do DJ Felipe Mar. O casal, que mora em Nova York, já oficializou a união nos Estados Unidos.