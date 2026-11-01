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Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
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Cultura

Cansado de tiro, Quentin Tarantino investe em espadas fora dos sets

O diretor de filmes como 'Pulp Fiction' e 'Kill Bill' estreia no teatro com uma peça de sua autoria

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 15h00
Quentin Tarantino, homem branco de meia-idade com cabelo escuro e ralo, usa blazer preto e camisa azul-marinho, olhando para frente com expressão séria. Ao fundo, parede branca com logotipos de TOWN BANK e ENTERTAINMENT CREDIT UNION, além de um selo circular.
Quentin Tarantino (Kevin Winter/Getty Images)
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Cansado de tiro, Quentin Tarantino investe em espadas fora dos sets Priorize VEJA no Google

Passadas quatro décadas de dedicação à sétima arte, Quentin Tarantino, 63 anos, conta que seu próximo projeto será em palcos londrinos. O diretor de filmes como Pulp Fiction e Kill Bill estreia no teatro com uma peça de sua autoria. Ambientada na Europa da década de 1830, a montagem é uma “comédia de capa e espada”, permeada por referências ao cinema clássico de Hollywood. A sacudida na carreira teria a ver, segundo os críticos, com a decepção causada por um projeto que abandonou em 2024, em meio a atritos com a produção. Tarantino nega e diz que o que o moveu foi a busca de “mais tempo com a família” — pai de dois filhos, está à espera do terceiro. Sobre a volta aos sets, desconversa: “Quero fazer essa peça e ver como estarei depois”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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TAGS:
Gente
Quentin Tarantino
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