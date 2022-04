Candice Feio e Monica Barbosa, jornalistas da Rede Globo, se casam no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A correspondente da GloboNews em Nova York, Candice Feio, 38 anos, e a diretora do Globo Repórter, Monica Maria Barbosa, 59, se casaram no último fim de semana em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 19, Candice publicou em seu perfil do Instagram imagens da cerimônia, que contou com a presença de diversos colegas de emissora, como os jornalistas Renata Ciribelli, Giuliana Morrone, Sandra Annenberg e Ernesto Paglia.

“Te amo mil vezes e muito mais. Recém-casadas e contagiadas por dias inesquecíveis com pessoas tão maravilhosas”, declarou-se Candice em sua conta oficial.

Monica e Candice não são as primeiras jornalistas que se declaram LGBTQIA+ da Rede Globo a assumirem seu amor publicamente. Âncora da GloboNews, Marcelo Cosme levou o assunto ao programa que apresenta na casa, Em Pauta, ao comentar a morte e a influência de Paulo Gustavo em sua vida.

O casal Pedro Figueiredo e Erick Rianelli, que também estiveram na cerimônia para prestigiar as noivas, falam abertamente sobre relacionamento e sexualidade nas redes sociais. Outra profissional da informação abertamente homossexual é Fernanda Gentil, casada há quatro anos com Priscila Montandon.

