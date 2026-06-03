Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Camila Morgado será a homenageada na 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória, em julho. Durante o evento, um caderno biográfico sobre a atriz será lançado. Ao lado de Ana Flávia Cavalcanti e Marcos Santuário, ela assinará a curadoria do Festival de Cinema de Gramado, pelo segundo ano consecutivo.

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Após a homenagem, Camila segue para as gravações em Caiena, na Guiana Francesa, para o filme O Passeio de Dendiara. Adaptação do livro de mesmo nome da Ana Beltrame que fala sobre prostituição infantil e garimpo. A atriz será Isabel Valoni, cônsul-geral do Brasil no país.