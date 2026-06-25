Câmara toma decisão sobre pensão à madrasta de Ana Paula Renault

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A Câmara dos Deputados confirmou o direito à pensão por morte à Ana Gomes, viúva do ex-deputado federal Gerardo Renault (1929-2026) e madrasta da campeã do BBB 26, Ana Paula Renault.

O benefício, previsto em regime previdenciário da Casa, corresponde a 50% dos proventos do parlamentar e será pago com efeito retroativo a 20 de abril de 2026. O valor mensal estimado do benefício é de cerca de 9 mil reais, de acordo com dados do Portal da Transparência da Casa.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pela presidência da Câmara, após análise do enquadramento como dependente legal.

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Gerardo Henrique Machado Renault morreu aos 96 anos, em abril deste ano. Advogado e político mineiro, ele foi vereador, deputado estadual e exerceu dois mandatos como deputado federal, entre 1979 e 1987.