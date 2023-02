Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao contrário do que muitos pensam, as alas que desfilam nas escolas de samba não sambam, elas apenas dançam durante a performance. No vídeo, é possível observar o passo marcado que predomina em todas as agremiações. Samba no pé mesmo apenas nas alas de passistas e em algumas rainhas de bateria.