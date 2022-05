Caco Ciocler sobre quem critica a Lei Rouanet: “É burro este ataque”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aproveitando uma rara folga das gravações da novela “Pantanal”, na qual vive o terapeuta Gustavo, Caco Ciocler participou desta quarta-feira, 25, de um bate-papo com o público no Centro Cultural Cazuza, na cidade sul-fluminense de Vassouras, no Vale do Café. O evento O evento faz parte do Festival de Cinema de Vassouras, que acontece até 29 de maio.

Entenda a Lei Rouanet

Ele explicou aos presentes como funciona a captação de recursos para realizar o projeto de um filme a partir de leis de incentivo à cultura. Assunto sempre polêmico, o público fez diversas perguntas. Caco criticou quem julga a Lei Rouanet sem conhecê-la a fundo. “O que as pessoas não entendem é que, quando o projeto é contemplado com a possibilidade de captar recursos, a empresa, ao invés de pagar imposto, destina uma porcentagem para o projeto. É uma forma da empresa poder se promover através da cultura e a cultura existir. É uma lógica burra este ataque às leis de incentivo. E é uma coisa que não é exclusivo da cultura, as leis de incentivo são para incentivar o setor”, declarou.