Cachorro robô marca presença VIP no Rock in Rio; veja vídeo

O cachorro robô causou sensação na primeira noite de Rock in Rio, nesta sexta-feira, 2. O cão chamado Yellow, de 1.10 metro de comprimento e pesando 14 quilos, é um robô segurança que fará rondas dentro do evento. Ele tem um sistema de vigilância com câmera de 360º que filma todo o percurso e manda para uma central de controle. Apesar de ser um objeto de segurança, o cão robô precisou circular dentro do Rock in Rio com seguranças humanos, para evitar que pessoas curiosas com o seu funcionamento maltratem o equipamento. O robô é da Boston Dynamics e foi personalizado pela empresa responsável pela segurança do Rock in Rio 2022, a SegurPro. Veja:

“Ele tem uma inteligência artificial própria desenvolvida pelo SegurPro, chamada payload, que é a caixa preta que fica em cima dele. A partir dali tudo que ele capta gera um analítico de tudo que ele está vendo para o propósito que foi programado. Ele vai ser usado no perímetro da lagoa, porque tem uma câmera térmica que permite identificar alguém que esteja tentando invadir o Rock in Rio, por exemplo”, explica Leandra Borges, gerente de comunicação da SegurPro.

