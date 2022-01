Cachorra praiana que virou meme é ‘garota-propaganda’ de gigante do varejo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ela foi um dos primeiros memes de 2022. Laika, a cachorra que ficou famosa depois de surgir de óculos escuros e chapéu, tranquilona, ao lado de seu dono em uma reportagem da TV sobre o Réveillon numa praia de Florianópolis, é a estrela de uma ação do Ponto Frio. A Labradora aparece ao lado do pinguim Pin, o mascote da marca, numa campanha feita para as redes sociais. Laika já tem uma conta no Instagram e conquistou quase 40 mil seguidores em menos de 15 dias.