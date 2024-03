Buba de ‘Renascer’: trajetória de Gabriela Medeiros como atriz transsexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Trinta anos separam a primeira versão da novela Renascer de seu remake, no ar pela Globo. No longínquo ano de 1993, a trama causou alvoroço ao tratar das agruras de Buba, uma pessoa intersexo (na época dizia-se hermafrodita), vivida pela atriz Maria Luisa Mendonça. Na nova edição, a polêmica em torno da personagem continua, já que a emissora decidiu confiar a missão a Gabriela Medeiros, 22 anos, uma atriz transsexual. “É inevitável não trazer minha vivência para o papel, sei bem como os outros olham para quem é diferente”, diz ela, que cursou teatro por dois anos na adolescência, mas acabou optando por psicologia. Atualmente, estava no mercado financeiro, como assistente de programação de sistemas bancários, e decidiu se arriscar no teste. “Resolvi largar tudo para viver da arte, Buba já mudou minha vida”, decreta sem saber ao certo o que a espera pela frente.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882