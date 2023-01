Bruno Gagliasso comete trocadilho com Bolsonaro e faz apresentador rir

Bruno Gagliasso recusou falar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante participação no Encontro, da TV Globo, nesta terça-feira, 17. O ator trocou o nome por “Bozo”, o palhaço. Na ocasião, ele também falou de seu papel no filme Marighella (2021). Gagliasso vive Lúcio, um delegado que atuava no período da ditadura no Brasil. A produção foi transformada em minissérie e estreou na emissora na noite desta segunda-feira, 16. “Ele passou por quatro governos, né?! Dilma, o projeto, depois Temer, depois do Temer, o… não sei como eu chamo… não consigo chamar, mas o Bozo, e agora o Lula. Estar indo ao ar agora é tão importante”, disse Bruno Gagliasso, que arrancou risadas do apresentador Manoel Soares. “Foi mais forte do que eu”, completou. Após sua participação no programa, o ator usou as redes sociais para falar sobre o momento, e ironizou a comparação. “Quero pedir desculpas ao palhaço Bozo pela comparação grosseira”.

🚨ICONE 😅 Bruno Gagliasso não se segura ao vivo e tem repulsa em citar o nome "Bolsonaro" e manda um "Bozo" ao vivo no #encontro hoje 😅 #BOLSONARONACADEIA pic.twitter.com/bSbZpB63SF — 𝙍𝙞𝙘𝙠 | 𝘽𝙞𝙨𝙘𝙤𝙞𝙩𝙤𝙂𝙖𝙢𝙚𝙧 (@Biscoito_Gamerr) January 17, 2023