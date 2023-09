Bruno De Luca está em casa, assustado com repercussão do caso Kayky Brito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há exatos treze dias, após ser atropelado em uma avenida em frente à praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Kayky Brito permanece internado no Hospital Copa D’Or. Enquanto isso, o amigo Bruno De Luca, que o acompanhava no quiosque, se envolveu em uma polêmica por ter fugido sem prestar socorro ao colega. Ao ser bombardeado com críticas nas redes sociais, Bruno fechou o perfil para comentários e permanece em casa, sem receber visitas.

A coluna soube que ele está abatido, com medo de que a repercussão do caso prejudique sua carreira, já que não tem recebido apoio público de nenhum amigo famoso. Lembrando que ele sempre gostou de ostentar fotos ao lado de Luciano Huck, Carolina Dieckmann, Fernanda Souza, André Marques, entre outros. Ninguém, absolutamente ninguém, o defendeu até o momento. A fonte próxima ao apresentador diz que ele está “com a saúde mental abalada”. Bruno, em princípio, não pretende se manifestar até que Kayky tenha alta e possam conversar. Kayky tem apresentando alguns sinais de melhora, mas segue em estado grave.

