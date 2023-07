Bruna Marquezine suspende divulgação do longa ‘Besouro Azul’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio à paralisação decretada pelo Sindicato de Atores de Hollywood, que engrossou o caldo de insatisfações já inflamado pelos roteiristas, eis que surge o nome de Bruna Marquezine, 27 anos, que, claro, aderiu ao movimento. Na luta para emplacar a carreira internacional, ela dá vida à mocinha Jenny no longa Besouro Azul, da DC Comics. Já finalizado e com previsão de estreia mundial em agosto, o filme provavelmente pulará a badalação do tapete vermelho à porta dos cinemas, já que o elenco engatou na greve, que, por ora, não dá sinais de arrefecer. Nada que abale Bruna, que repete de cor sua fala de neoativista: “Estarei sempre ao lado de iniciativas que briguem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, promete. Ela sabe das coisas.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2023, edição nº 2851