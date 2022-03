Bruna Marquezine: ‘Ninguém pode creditar minha escalação a nenhum homem’

Uma série de eventos históricos inéditos separam os anos de 2018 e de 2022. Entre eles, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, a pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os últimos quatro anos marcam também um acontecimentos de menores proporções, como o fim do relacionamento entre a atriz Bruna Marquezine, 26 anos, e o jogador de futebol Neymar Jr., 30 anos. Ainda assim, há quem ainda relacione o sucesso da ex-global ao seu namoro com o craque do Paris Saint-Germaint.

“Vi gente querendo me sabotar, se unindo para fomentar ódio, achando legal quando eu diminuída a namorada do Neymar mesmo tendo visto de perto minha trajetória”, revelou Bruna à Folha de São Paulo.

Recentemente escalada para o papel de protagonista feminina do filme de super-herói Besouro Azul, da DC Comics, ela afirmou na entrevista que chegou a duvidar de seu próprio talento.

No período em que se relacionou com o atleta, entre 2012 e 2018, ela fez três novelas e protagonizou duas: I Love Paraisópolis e Deus Salve o Rei.

“Fui uma das poucas crianças que fechou com a Globo, e tive contrato fixo até sair de lá. Mas começava a acreditar que minhas conquistas não eram boas o suficientes, que eu não era digna daquele lugar, que eu só era boa quando era criança e depois disso eu enganei e fui levando as pessoas no carisma. Foram anos vendo as pessoas fazendo eu duvidar do meu valor“, ressaltou Bruna, que há dois anos encerrou seu contrato fixo com a emissora carioca depois de 17 anos.