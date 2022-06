Bruna Marquezine é confundida com ‘sósia’, atual namorada de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Biancardi foi confundida pelo jornal britânico “Daily Mail” com Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador Neymar. Ao noticiar um registro romântico do casal em Miami, nos EUA, a publicação informou que o brasileiro foi fotografado abraçado “com a namorada Bruna Marquezine” enquanto descansa em um luxuoso resort na Flórida. Neymar e Marquezine não estão juntos desde 2018, e Biancardi é bem parecida fisicamente com a atriz – que a reportagem prefere chamar de “modelo”. Bruna está com o jogador do PSG desde agosto do ano passado. Mas parece que Bruna marcou a memória de muita gente…