Bruna Linzmeyer critica TV Globo após corte de beijo entre mulheres

Bruna Linzmeyer publicou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira, 12, sobre o corte da cena em que duas personagens de Vai na Fé se beijam. A edição da TV Globo foi vista como um ato de desrespeito ao público LGBTIQAPN+, do qual Bruna faz parte.

“Eu fiquei muito feliz de ver a mobilização que vocês fizeram ontem no Twitter e eu tenho fé que esse beijo vai rolar, mas eu também fiquei pensando que eu quero muito mais do que um beijo. Eu fiquei pensando que existe uma lacuna no audiovisual brasileiro, para além de uma lacuna afetiva (…) eu quero mais do que um beijo, eu quero cultura lésbica, eu quero um grupo de pessoas LGBTs vivendo juntos em comunidade porque é assim que a gente se constrói. Eu quero ver personagens com problemas, construindo coisas no trabalho, uma grande vilã… por que não? Eu quero mais do que um casal romântico lésbico fechado. Quero muito mais do que um beijo”, declarou.

