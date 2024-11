Bruna Biancardi rebate críticas sobre filha com Neymar ter sido planejada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Biancardi publicou nesta quinta-feira, 28, um vídeo em comemoração do aniversário de sua filha Mavie com o Neymar. No registro em que o primogênito do jogador Davi narrou um texto escrito pela influencer, ela afirma que Mavie foi planejada. “Você é tão amada, filha, foi tão desejada”, diz. Logo em seguida, Bruna começou a receber diversas críticas por ter admitido que planejou ter um filho com Neymar. “Chato é esse tipo de comentário, preguiça desse papo. Agora virou crime eu falar que minha filha foi planejada? Aceitem, isso não é pecado. Se não tivesse sido, seria amada da mesma maneira. Quando foi que eu disse que só é filho se for desejado? Querem sempre arrumar confusão com tudo.Depois atualiza pra mim a listinha do que eu posso e não posso fazer/falar, porque cada hora é uma coisa nova”, disparou.