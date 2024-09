Bruna Biancardi curte noite no Rock in Rio sem Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de reatar com o jogador de futebol Neymar, Bruna Biancardi foi morar com a filha do casal, Mavi, na Arábia Saudita. Ela tem compartilhado nas redes sociais como é a vida em Riade, e voltou para o Brasil neste sábado, 21, para o Rock in Rio. No festival, sem a presença do namorado, ela apostou em um body cavado e posou para fotos no estande da marca que foi contratada para fazer publicidade.