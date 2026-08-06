Bruce Willis faz rara aparição pública após diagnóstico de demência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Desde que se afastou da vida pública por causa do avanço da demência frontotemporal, Bruce Willis faz raras aparições públicas. Na segunda-feira, 3, o astro de Hollywood voltou a chamar atenção ao ser visto deixando uma igreja no cemitério Forest Lawn, em Glendale, na região de Los Angeles, enquanto aguardava uma carona acompanhado por seguranças.

O ator de 71 anos vive uma rotina discreta desde que recebeu, em 2022, o diagnóstico de afasia, condição que mais tarde evoluiu para demência frontotemporal. A doença afeta a linguagem, o comportamento e as funções cognitivas, levando Bruce a encerrar a carreira e se dedicar integralmente à convivência com a família. Em fevereiro de 2023, o quadro se agravou e evoluiu para a doença neurodegenerativa, segundo informações do boletim médico.

Casado com Emma Heming Willis e pai de cinco filhas, três delas do casamento com Demi Moore, Bruce costuma aparecer apenas em registros compartilhados pelos familiares em datas especiais, tornando cada nova imagem pública um momento marcante para os fãs.

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