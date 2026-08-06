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Cultura

Bruce Willis faz rara aparição pública após diagnóstico de demência

Ator costuma aparecer somente em registros familiares

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 12h36
Bruce Willis, careca, com expressão séria, olhando para frente, sentado no banco do passageiro de um carro preto, vestindo jaqueta azul sobre camisa listrada. O motorista, com brinco, aparece parcialmente no banco ao lado
Bruce Willis dentro de carro na Califórnia, em 2024 (MEGA/GC Images/Getty Images)
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Desde que se afastou da vida pública por causa do avanço da demência frontotemporal, Bruce Willis faz raras aparições públicas. Na segunda-feira, 3, o astro de Hollywood voltou a chamar atenção ao ser visto deixando uma igreja no cemitério Forest Lawn, em Glendale, na região de Los Angeles, enquanto aguardava uma carona acompanhado por seguranças.

O ator de 71 anos vive uma rotina discreta desde que recebeu, em 2022, o diagnóstico de afasia, condição que mais tarde evoluiu para demência frontotemporal. A doença afeta a linguagem, o comportamento e as funções cognitivas, levando Bruce a encerrar a carreira e se dedicar integralmente à convivência com a família. Em fevereiro de 2023, o quadro se agravou e evoluiu para a doença neurodegenerativa, segundo informações do boletim médico.

Casado com Emma Heming Willis e pai de cinco filhas, três delas do casamento com Demi Moore, Bruce costuma aparecer apenas em registros compartilhados pelos familiares em datas especiais, tornando cada nova imagem pública um momento marcante para os fãs.

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