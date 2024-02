Briga quente entre presidentes de escolas antes da apuração no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segundo fontes da coluna, dirigentes da Viradouro tiveram uma briga feia – com gritos e dedos em riste – com os da Grande Rio na manhã desta quarta-feira, 14, na sede da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), no Centro do Rio. Isso porque quatro escolas entraram com recurso pedindo punição para a Viradouro, por ter levado mais do que 15 componentes aparentes na comissão de frente. Além da Grande Rio, pediram a punição Mocidade Independente, Beija-Flor e Imperatriz. Marcelo Calil, gestor da Viradouro, chegou a jogar na conversa que a Grande Rio “sujou a lisura do carnaval”, quando, em 2017, deu uma virada de mesa e não aceitou descer para o grupo de Acesso.

Em meio a esta briga, a presidente da Imperatriz, Cátia Drummond, ficou do lado da Grande Rio. Salgueiro não tomou posição, porque é atual aliada do presidente da Viradouro. Este quiprocó dá o tom das novas forças de organização dentro da Liesa, prestes a ter um outro presidente, em eleição marcada para abril.

