Boni critica reality show comandado pelo filho na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE no Youtube e no streaming VEJA+, Boni fala do avanço do streaming, do exagero de remakes na TV, da amizade com bicheiros do jogo do bicho e esclarece episódios controversos relacionados à política. No final, o ex-dirigente da TV Globo revela sua opinião sobre reality comandado pelo filho, Boninho, o Big Brother Brasil.

“O Big Brother é o seguinte, eu não gosto do formato, mas o público gosta. E tenho orgulho do meu filho fazer o melhor Big Brother do mundo. Agora, prefiro um belo texto, um Dostoiévski, um Dias Gomes, do que assistir àquele pessoal falando. Mas o público adora, porque tem um componente, que a gente não percebe, que não está no texto, está nas entrelinhas, que é observar o comportamento de pessoas reais. Isso é um apelo fantástico. Ele faz sucesso por causa disso. Eu não gosto, mas respeito”.