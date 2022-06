Bolsonaro usa vídeo de artistas de forma ilegal; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) resolveu usar uma tática no mínimo complicada para divulgar a entrega de 960 apartamentos em João Pessoa, neste domingo, 26. Utilizou nos stories do Instagram um vídeo de campanha envolvendo vários artistas repetindo a frase “fica em casa”, do auge da pandemia de Covid-19. O vídeo era para conscientizar as pessoas da importância do lockdown. Nomes como Ivete Sangalo, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Claudia Raia, Erasmo Carlos, Samuel Rosa, Claudia Leitte, Marcelo D2, Angélica, Pablo Vittar, Miguel Falabella, Lulu Santos, Gilberto Gil, Serginho Groisman, entre outros, aparecem no perfil do presidente.