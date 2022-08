Bolsonaro usa presente de Neymar para fazer frente a Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar, o camisa 10 do Paris Saint-Germain, presenteou Jair Bolsonaro (PL), com um objeto nada original: uma bola autografada. Até aí, tudo bem… O presidente correu para as redes sociais e publicou uma foto em agradecimento, com a seguinte mensagem: “Valeu pelo presente, Neymar! Parabéns pelo jogão de hoje! Com a graça de Deus, este será o seu ano. Estamos todos na torcida! Conselho de quem também apanha bastante: siga firme na sua missão e que se exploda os que querem o teu mal! Que eles virem combustível para que você e seus companheiros cresçam ainda mais! Vocês têm a total confiança do povo brasileiro e é isso que importa. Um forte abraço”.

Neymar já declarara voto em Bolsonaro nas eleições de 2018 e, durante o mandato do presidente, posou para fotos com ele e seus filhos. Ao utilizar a foto do presente nas redes, o recente gesto do candidato a reeleição transmite o quanto ele tenta a todo custo chamar atenção dos jovens amantes do futebol. Desde que Anitta deu apoio a Lula (PT), causando até rebuliço internacional, Bolsonaro procura algum ídolo jovem que faça frente à “poderosa”. Tentou cantores sertanejos, mas o efeito não foi o desejado. Agora, com o aval do atacante da Seleção e em ano de Copa do Mundo, suas apostas dobraram.

Na onda esportiva, frisou no Twitter nesta quarta-feira, 17: “Na contramão de outros governos, o estímulo à prática de esportes e sua profissionalização são destaque para o Brasil desde 2019, formando mais campeões internacionais e nacionais, cidadãos longe dos perigos de escolhas erradas e estímulo para novas carreiras direcionadas”.

– Valeu pelo presente, @neymarjr ! Parabéns pelo jogão de hoje! Com a graça de Deus, este será o seu ano. Estamos todos na torcida! pic.twitter.com/gkENKXKwDK — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 13, 2022

– Na contramão de outros governos, o estímulo à prática de esportes e sua profissionalização são destaque para o Brasil desde 2019, formando mais campeões internacionais e nacionais, cidadãos longe dos perigos de escolhas erradas e estímulo para novas carreiras direcionadas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 17, 2022

Continua após a publicidade