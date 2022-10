Bolsonaro sentiu o golpe pela ida de Lula a favelas no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeiro, Lula (PT) visitou a Baixada Fluminense. Depois voltou e circulou pelo Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Desde terça-feira, 11, e quarta-feira, 12, são fartas as imagens do ex-presidente circulando em carro aberto, discursando e posando para fotos com moradores de áreas carentes do Rio de Janeiro. A ida do petista ao Rio foi considerada um sucesso pelos mais próximos de Lula. Do outro lado, a equipe de Jair Bolsonaro (PL) sentiu o golpe num dos estados que mais lhe assegurou votos no primeiro turno e agora, de forma desesperada, tenta conter a sangria recorrendo às redes sociais. Tanto é que Carlos e Flávio Bolsonaro puxam o discurso das mais recentes postagens, afirmando que o pai não entra em áreas de risco, porque combate o crime organizado. Um argumento perigoso e, no mínimo, preconceituoso – aliás, mais um para a conta. Já que não se deve generalizar a índole de quem vive em comunidades. É mais um capítulo desse segundo turno frenético no domínio das narrativas.