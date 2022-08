Bolsonaro se pronuncia sobre encontro com Guilherme de Pádua

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) deu sua explicação para o suposto encontro com Guilherme de Pádua em uma igreja evangélica em Belo Horizonte, no domingo, 7. A repercussão nas redes sociais de que ele e a primeira-dama Michelle Bolsonaro teriam almoçado com o assassino confesso da atriz Daniella Perez caiu muito mal para a figura do presidente, que tratou de desmentir no final da tarde desta sexta-feira, 12 – mesmo havendo foto de Michelle com a mulher de Guilherme. A informação foi dada inicialmente pelo site Em off. Segue a justificativa de Bolsonaro, dada pelo Twitter:

“Minha história de luta por leis mais duras para assassinos covardes, estupradores e demais crimes violentos fala por mim e mostra de que lado sempre estive. Enquanto viver, serão as vítimas, não seus algozes, que contarão com a minha eterna solidariedade. A própria pessoa envolvida nesse crime cruel e covarde nega ter estado presente no evento. Sua esposa, que não tem envolvimento com o crime, já se manifestou explicando que não conhece Michelle e que, assim como dezenas de mulheres, fez fila para tirar foto com a Primeira-Dama. Em respeito à Glória Perez, não alimentarei essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável. As ilações com base em informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas”.

– Em respeito à Glória Perez, não alimentarei essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável. As ilações com base em informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 12, 2022

– Minha história de luta por leis mais duras para assassinos covardes, estupradores e demais crimes violentos fala por mim e mostra de que lado sempre estive. Enquanto viver, serão as vítimas, não seus algozes, que contarão com a minha eterna solidariedade. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 12, 2022

Continua após a publicidade