Bolsonaro repete tática de foto em cama de hospital

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) repetiu a mesma imagem que divulgou em janeiro de 2022, quando esteve internado com obstrução intestinal – fez questão que todos vissem seu estado, deitado na cama do hospital, debilitado e com semblante sereno. Na noite desta segunda-feira, 9, o ex-presidente postou uma foto em seu perfil no Twitter em que aparece em um leito nos Estados Unidos com a seguinte mensagem: “Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à (sic) 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à (sic) outros procedimentos médicos. Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA. Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento”, diz.

É a mesma tática de tentar humanizar através da fragilidade e do apelo à compaixão. Bolsonaro sabe que o tiro de seus apoiadores terroristas saiu pela culatra. Os três poderes, ministros e governadores unidos hoje com o presidente Lula (PT) é uma imagem forte e histórica, que faz frente aos atos bárbaros do final de semana. Ele também sabe que o cerco ficou mais acirrado para o seu lado. Sua tática de usar a foto “em tom frágil” como engajamento sentimental já não cola faz tempo. A julgar pelos comentários “carinhosos” dos seguidores (veja abaixo).

– Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

– Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

– Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 10, 2023