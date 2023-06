Bolsonaro prepara excursão a festa junina do Nordeste

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Região que deu a maior derrota de votos ao ex-presidente Bolsonaro (PL) na última eleição, o Nordeste deve recebê-lo em breve. A coluna soube que ele prepara uma ida a Maceió (AL) para o último final de semana de junho. Bolsonaro deve assistir ao show do cantor Gusttavo Lima, atração do São João de Maceió, e de quem é simpatizante. A previsão é que o ex-presidente chegue na capital no dia 25 com aliados políticos, mulher e filhos. A presidente do PL mulher, Eudocia Caldas, quer incluir uma visita de Michelle à Serra da Barriga, em União dos Palmares. Mas tudo isso vai depender do humor do ex-presidente. Anarriê!