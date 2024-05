Bolsonaro pede indenização a Boulos por associá-lo à morte de Marielle

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com um processo por danos morais contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) por associá-lo à morte da vereadora Marielle Franco. O processo foi iniciado na Justiça do Distrito Federal na última semana e tem uma audiência de conciliação marcada para o dia 19 de julho. A defesa de Bolsonaro incluiu no processo várias manifestações de Boulos em redes sociais, nas quais há insinuações sobre a suposta participação dele no crime que ocorreu em março de 2018. Além da indenização, no valor de 50 mil reais, Bolsonaro exige que Boulos se retrate publicamente nas redes sociais. A decisão do ex-presidente de processar o opositor político ocorre após os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão serem apontados pela Polícia Federal como os mandantes dos assassinatos. Ambos estão presos desde o fim de março pela suspeita de participação no caso.