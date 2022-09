Bolsonaro mostra seu repertório bélico no debate da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Falas fora do tempo estipulado, gritos enquanto outros candidatos falam, xingamentos como “ladrão” e “mentiroso” direcionados a Lula (PT). Bolsonaro (PL) não veio para “brincar” no debate da TV Globo. Num jogo de tudo ou nada, o candidato se mostrou disposto a atacar seu principal oponente já no primeiro bloco do encontro. Chegou a ponto de dizer que Lula foi o mentor intelectual da morte de Celso Daniel.