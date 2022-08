Bolsonaro está fora da rodada de entrevistas do Jornal Nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo desmentiu informação dada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) às 22h44 na noite desta quinta-feira, 4, de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) seria entrevistado pelo Jornal Nacional no dia 22 de agosto. Em comunicado divulgado às 0h41 dessa sexta-feira, a emissora explica que foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho: Além de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante).

Lula, Ciro e Simone Tebet aceitaram as regras estipuladas e terão suas datas de participação divulgadas em breve. Janones desistiu da candidatura para apoiar Lula. Bolsonaro exigiu, até o último minuto, que sua entrevista fosse no Palácio do Planalto, o que contraria as normas de igualdade entre todos – os encontros serão nos estúdios da emissora. Dessa forma, a TV Globo reforça assim que “a entrevista não será realizada”. Leia a íntegra do comunicado a seguir.

Na semana de 22 de agosto, o Jornal Nacional dá início a uma série de entrevistas com candidatos à Presidência da República. William Bonner e Renata Vasconcellos vão conduzir as entrevistas, ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio. A conversa com cada candidato será transmitida por TV Globo, Globoplay e Portal g1. As íntegras de todas as entrevistas ficarão disponíveis no Globoplay e no g1.

Foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante). Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas. Neste encontro, as cinco candidaturas foram informadas de que o prazo final para confirmação da presença terminava em 4 de agosto. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) confirmaram presença até o prazo estipulado e as datas serão divulgadas em breve.

O candidato Jair Bolsonaro (PL) não aceitou as regras da entrevista. Apesar de saber desde as entrevistas do g1 e da GloboNews que as sabatinas seriam feitas nos estúdios da Globo, a assessoria de Jair Bolsonaro (PL) pediu na quarta-feira (3) e na quinta (4) que a entrevista fosse realizada no Palácio da Alvorada. Depois das eleições de 2014, porém, a Globo decidiu que sempre realizaria as entrevistas de todos os candidatos à Presidência da República em seus estúdios, de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições. A regra não foi contestada pela assessoria de Bolsonaro quando das entrevistas no g1 e na GloboNews. A Globo rejeitou o pedido da assessoria. No fim da noite de quinta-feira, a assessoria de Bolsonaro enviou e-mail reiterando a disposição de conceder a entrevista, desde que ela seja realizada no Alvorada, alegando para isso compromissos de campanha anteriormente assumidos. Diante das regras anunciadas reiteradas vezes, a Globo rejeitou o pedido e, por isso, a entrevista não será realizada.

O calendário das entrevistas com candidatos foi informado aos partidos em abril. Em 4 de agosto, o candidato André Janones (Avante) retirou sua candidatura à Presidência da República.

Tá marcado!

Presidente @jairbolsonaro no Jornal Nacional dia 22/agosto, direto do Palácio do Alvorada! #CapitaoDoPovoNoJN pic.twitter.com/sqHwrkk0jX — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 4, 2022

Continua após a publicidade