Bolsonaro e Trump são ignorados em evento que une Brasil e EUA

Jair Bolsonaro e Donald Trump, ex-presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, foram ignorados em livro e exposição lançados para celebrar o bicentenário de relações entre ambos os países. As ações fazem parte de uma parceria entre Ministério das Relações Exteriores, Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), Câmara Americana de Comércio para o Brasil – (Amcham) e a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

Os nomes de deles foram ignorados na obra, estando apenas na cronologia final da ordem dos presidentes eleitos. A ideia da exposição e do livro Encontros 200 anos de Amizade Brasil – Estados Unidos é do Itamaraty, com curadoria do embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão. De sua autoria, o principal texto descreve os dois séculos de relações. O embaixador cita o período o governo Bolsonaro (2019-2022) como “o governo que se lhe seguiu” – ao de Michel Temer. Além da cronologia, não há mais nenhuma menção ao nome de Bolsonaro ou de Trump.

A edição do livro teve tiragem de mil exemplares, distribuídos em eventos e a bibliotecas públicas. A exposição vai até 29 de junho, no Palácio do Itamaraty. Xii…