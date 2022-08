Bolsonaro ouve gritos de ‘fora, fora’ em churrascaria; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) foi a uma churrascaria em São Paulo neste domingo, 7, antes de assistir à vitória do Palmeiras no Allianz Parque. Na saída, depois de almoçar, ouviu gritos de protestos de alguns clientes. O presidente, seus seguranças e um grupo de aliados, entre eles o empresário Luciano Hang, dono da Havan, saíram enquanto gritos de “fora, fora” se intensificaram. Assista mais abaixo ao vídeo, que foi compartilhado por Guilherme Boulos, candidato a deputado federal por São Paulo.

Fabio Wajngarten, ex-secretário do Ministério das Comunicações, que estava com Bolsonaro na hora do ocorrido, esclareceu mais tarde que Bolsonaro tinha terminado de almoçar no segundo andar, desceu, cumprimentou o pessoal da cozinha e apoiadores de algumas mesas e saiu. Em outros vídeos compartilhados por Fabio, se vê que também houve manifestações de apoio.

