Bolsonaro diz qual dos seus filhos é ‘fantástico’ e qual é ‘rebelde’

Em entrevista ao programa de Youtube Cara a Tapa neste domingo, 14, Jair Bolsonaro (PL) foi perguntado sobre a relação com os filhos. Quem é o mais problemático e o mais tranquilo? O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ganhou elogios do pai, já o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) recebeu uma crítica. Leia a declaração:

“Tem um arranca-rabo comigo o Carlos, o Flávio é mais tranquilo. Com ele ainda não chega até ao arranca-rabo, né? O Eduardo, ele eu acho um moleque fantástico. Uma cabeça enorme. De vez em quando dá uma… Dá umas peruada, mas ele me respeita. Dou esporro nele, é coisa comum de dar. O Carlos é mais rebelde. Aí tem as posições dele. Ele é quem cuida das minhas mídias sociais. Vem tudo da cabeça dele. [Como o post sobre a mulher do presidente francês Emanuel Macron, chamando-a de feia]. Acontece. Acontece. A gente escorrega, né? Por mais que se policie, de vez em quando tem uma cagada. Lamento, erramos. Procuramos não fazer mais. A pancada é tão grande na gente, que o pessoal dá três tiros de [fuzil] 762 na minha cara e eu dou um de [revólver] 22 no peito deles. Aí a imprensa só fala do 22”.