Bolsonaro divide até o casal mais famoso da ficção na TV brasileira

Uma montagem publicada recentemente por Regina Duarte, 74, em seu Instagram, fez com que Lima Duarte, 91, se sentisse mal. Ele usou suas redes nesta terça (18) para reagir à imagem postada pela ex-secretária da Cultura, na qual o presidente Jair Bolsonaro aparece de mãos dadas com Jesus Cristo. “Deus, tira a mão daí, meu pai. Tira a mão daí. Tanta sujeira na mão!”, disse Lima, no início do vídeo. “Trabalhamos 10 anos juntos. Foste a paixão de Sinhozinho Malta, vivemos momento tão gloriosos para a televisão, para as nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina! Capricha! Capricha pra não acabar assim!”, completou. Veja: