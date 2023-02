Bolsonaro chora em live de sertanejo com bens penhorados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se emocionou e chorou durante uma live realizada neste domingo, 26, ao lado do sertanejo Rick, que forma dupla com Renner. Direto da Flórida, nos Estados Unidos, onde está desde o final do ano passado, ele aparece ao lado também do ex-presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, que foi dispensado do cargo após ser acusado de assédio sexual por funcionárias da instituição financeira. Na gravação, o ex-presidente não fala, mas fica visivelmente emocionado enquanto Rick canta a música Não Perca Tua Fé.

Em decisão de 12 de janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou penhora dos bens de uma residência milionária de Rick , no interior de São Paulo, pelo não pagamento de uma dívida no valor de 639.194,78 reais. O processo ainda cabe recurso.