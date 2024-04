Bolsonaristas atacam Guilherme Boulos por imagem de Jesus crucificado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um assunto de teor político-religioso dominou as redes sociais no domingo de Páscoa. Tudo porque o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, passou a receber ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depois que o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) fez uma postagem com a frase: “bandido bom é bandido morto” como se dita por soldados romanos. Na imagem, Jesus crucificado. A fatídica frase, não custa lembrar, sempre foi repetida pelo ex-presidente.

Obrigado, MTST. Acabam de enterrar a candidatura de Boulos. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 30, 2024