Bolão dos famosos para o jogo do Brasil na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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No clima da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o clima de torcida já tomou conta dos famosos. Em conversa com a coluna GENTE, artistas e personalidades arriscam placares para o primeiro jogo da Seleção, contra o Marrocos, marcado para este sábado, 13, às 19h, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O consenso foi claro: ninguém quis começar a Copa prevendo tropeço do Brasil. A seguir, o “bolão” das celebridades.

Zélia Duncan: “1 a 0, acreditando que o Brasil vai vencer”.

Alice Wegmann: “Não sei, esse primeiro jogo, chutaria uns 3 a 0 Brasil, estou otimista nessa primeira fase!”.

Péricles: “Não sei. Talvez aquele 1 a 0 sofrido, para dar mais emoção”.

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Gilberto Gil: “Vou ver na hora, vamos ver quem ganha”.

Fátima Bernardes: “Acho que vai ser 2 a 1, para o Brasil, claro!”.

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Lenine: “Não tenho a mínima ideia”.

Chitãozinho: “Espremido. Acho que 1 a 0, 2 a 1, por aí”.

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