Billie Eilish diz que música a salvou da ‘infelicidade e depressão’

Foi com o mais curioso visual da noite, de penteado rubro-negro e figurino tamanho GG, que Billie Eilish, 22 anos, subiu ao palco do Globo de Ouro ao lado do irmão e parceiro de composições, Finneas O’Connell, para receber a estatueta de Melhor Canção Original por What Was I Made For?, tema do blockbuster Barbie. Uma das revelações musicais de sua geração, Billie, que não esconde os problemas com a saúde mental, disse em seu discurso que passava por uma fase de “infelicidade e depressão” na época e a música a salvou. “Passado um ano, aqui estamos. É surreal”, festejou. Em grande estilo, aliás: a novata Billie desbancou concorrentes de peso, como Lenny Kravitz, Bruce Springsteen e Dua Lipa.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2024, edição nº 2875