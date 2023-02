Bicões invadem pista e atrapalham desfiles

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante toda a primeira noite de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro, foi observado que convidados dos camarotes invadiram a pista atrapalhando a evolução das escolas. Em vários momentos, os inconvenientes, com camisetas de seus respectivos espaços vips, iam para a avenida fazer selfies ou sambar sem serem incomodados, mesmo sem credenciamento devido.

Apenas a imprensa credenciada e os dirigentes das agremiações têm permissão para ficar na pista durante os desfiles. Durante o pré carnaval, o credenciamento foi bastante complicado para os veículos, uma vez que o número de credenciais foi reduzido. O que se viu na prática, no entanto, é que os bicões continuam sendo um problema à parte no espetáculo. Uma pena, já que é preciso que haja mais organização por parte dos dirigentes para evitar que as pessoas pulem dos camarotes com a conivência dos seguranças.