Bia Haddad denuncia sumiço de mala antes da Olimpíada

A tenista Bia Haddad Maia compartilhou nas redes sociais o sumiço de sua mala durante os Jogos Olímpicos de Paris. A atleta brasileira denunciou que a companhia área Swiss Airlines ainda não conseguiu encontrar a bagagem, depois de quase 48 horas. Na publicação, ela diz ainda que usa um air tag — rastreador eletrônico — na mala, e que, de acordo com a tecnologia, ela ainda se encontra no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Bia alega que a bagagem conta com itens necessários para que ela dispute os jogos. “Preciso da mala para os Jogos Olímpicos!”, afirmou. A disputa do tênis em Paris, na quadra de Roland Garros, começa no sábado, 27.