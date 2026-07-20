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Cultura

Beth Goulart fala da dor permanente por perda da mãe, Nicette Bruno

Atriz relembrou as restrições da pandemia e contou que viu a mãe pela última vez já inconsciente

Por Giovanna Fraguito 20 jul 2026, 18h27 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h36
Paulo Goulart, Beth Goulart e Nicette Bruno
Paulo Goulart, Beth Goulart e Nicette Bruno -  (Divulgação/Divulgação)
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Beth Goulart fala da dor permanente por perda da mãe, Nicette Bruno Priorizar nos meus resultados Google

Beth Goulart, 65, relembrou a morte da mãe, Nicette Bruno, em entrevista recente. A atriz contou que a rapidez da evolução da covid-19 e o isolamento imposto durante a internação tornaram a perda ainda mais dolorosa. “Meu pai morreu após a luta contra um câncer de 4 anos. Então, foi um processo longo que, de alguma forma, nós fomos nos preparando para essa perda. A mamãe foi tirada de nós em 21 dias. Ela estava ótima, pegou covid e em 21 dias partiu. Ela foi arrancada de nós. Foi o oposto. Uma surpresa, um susto, um soco no estômago”, contou em um podcast.

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Ela e os irmãos, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, conseguiram entrar no CTI usando equipamentos de proteção, mas a mãe já estava intubada e inconsciente. “A mamãe nós não podíamos nos abraçar, tocar uns aos outros. Ela ficou fechada, a gente não podia olhar para ela. Foram duas experiências totalmente diferentes, muito profundas, impactantes e que tivemos que lidar”.

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