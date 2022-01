‘Besuntado de Tonga’ arrecada 180 mil dólares para vítimas do tsunami

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lembra do ‘Besuntado de Tonga’? Pita Taufatofua – o atleta do taekwondo que viralizou ao aparecer com o torso musculoso brilhando em óleo nas cerimônias de abertura das olimpíadas do Rio e de Tóquio – vem publicando em suas redes uma série de vídeos e informações sobre o tsunami que devastou seu país, neste sábado (15). Pita criou também uma campanha virtual para receber doações para as famílias atingidas, e em 48 horas já conseguiu arrecadar quase 180 mil dólares.

O atleta pintou um quadro sombrio das condições em sua terra natal depois da erupção do vulcão submarino, e só conseguiu se comunicar porque está na Austrália. Desde o dia da tragédia, todo o arquipélago, um pequeno país no Pacífico Sul, está totalmente desconectado do resto mundo – o que, inclusive, dificulta a mensuração dos danos sofridos. “Um fundo foi criado para fornecer assistência de acordo com as necessidades, começando com infraestrutura, assistência médica e escolas”, escreveu Pita em seu pedido de ajuda.

