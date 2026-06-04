Belo reage após Alcione explicar falha durante Hino Nacional
Performance de cantores no Maracanã repercutiu negativamente
A explicação bem-humorada dada por Alcione sobre sua interpretação do Hino Nacional antes do amistoso entre Brasil e Panamá, no último domingo, 31, ganhou o apoio de colegas do meio artístico. Entre eles está Belo, que cantou com a Marrom no Maracanã e fez questão de declarar sua admiração pela artista nesta quarta-feira, 3. Ao compartilhar o vídeo em que Alcione comenta a repercussão da apresentação, o pagodeiro encheu a amiga de elogios: “Madrinha maravilhosa! O mundo te ama! Juntos até depois do fim! A maior cantora do planeta. Te amo demais”.
O que aconteceu com Alcione e Belo?
Convidados pela CBF para interpretar o Hino Nacional antes da partida da Seleção Brasileira, Alcione e Belo acabaram se destacando por um aparente desencontro durante a execução da música. Em alguns momentos, os cantores pareceram fora de sintonia, o que gerou críticas entre os torcedores. A apresentação ocorreu diante de um Maracanã lotado e se tornou um dos assuntos mais comentados do evento, superando até mesmo lances da partida.
O que Alcione disse sobre as críticas?
Após a onda de comentários, a cantora decidiu abordar o assunto, mas com leveza. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela brincou com a repercussão antes de apresentar sua versão dos fatos. “Quer dizer que vocês estão acabando comigo por causa da minha cantoria lá no Maracanã, eu e Belo, no Hino Nacional?”, disse.
Segundo a artista, o problema foi provocado por uma falha técnica. “A gente não estava se ouvindo. Parecia que o som dava uma volta, sei lá, e aconteceu aquilo”, explicou, ressaltando que situações semelhantes são relativamente comuns em apresentações ao vivo e podem afetar até artistas experientes.
Sem perder o tom descontraído, ela agradeceu as manifestações de apoio que recebeu de colegas de profissão e de parte do público e aproveitou para fazer um pedido aos fãs. “Não fiquem me arrasando por aí, tá? Grande beijo”, disse.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)