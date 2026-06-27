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Cultura

Belo afirma ter um lado ‘roqueiro rebelde’ no Rock in Rio Lisboa

Cantor se apresentou no festival em Portugal e conversou com a coluna GENTE no camarim

Por Valmir Moratelli, de Lisboa 27 jun 2026, 20h23
Belo no Rock in Rio Lisboa
Belo no Rock in Rio Lisboa (Valmir Moratelli/VEJA)
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Belo afirma ter um lado ‘roqueiro rebelde’ no Rock in Rio Lisboa Priorize VEJA no Google

Em conversa com a coluna GENTE no camarim do Rock in Rio Lisboa na noite deste sábado 27, o cantor Belo falou sobre a emoção de cantar para mais de 100.000 pessoas em sua estreia no festival. Ele falou sobre a força da sua música fora do Brasil, dos próximos projetos na TV Globo, depois do sucesso como ator na novela Três Graças, e brincou dizendo que também tem um lado roqueiro rebelde. A seguir trechos da entrevista com Belo.

Estreia no Rock in Rio Lisboa

Belo afirmou que o show superou suas expectativas, especialmente pela mistura de públicos no festival. “Quero voltar muitas vezes. É muito bom reencontrar o público brasileiro, mas tinha uma mistura ali, né, de brasileiro, português, angolanos. Estou muito feliz com o resultado”.

Lado roqueiro

Siga

Apesar de ser um dos grandes nomes do pagode, Belo contou que também cresceu próximo do rock brasileiro. “Meu irmão ouvia muito Titãs, Legião Urbana, Capital Inicial. Sou muito amigo do Dinho, Chorão foi um cara amigo, da minha da minha época, quando comecei minha carreira. Essas bandas todas fizeram muito sucesso em São Paulo, fazem muito sucesso até hoje, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Tendenciei para o samba por causa da minha mãe e do meu papai, que gostavam. Meu papai era muito sertanejo, minha mãe gostava muito de samba, minhas tias, e o meu irmão foi pro rock assim, radical e sempre gostou, mas tenho muito também da essência. Acho que o rock brasileiro tem uma mistura de quase tudo”.

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Djavan

Perguntado sobre qual artista da MPB gostaria de homenagear, Belo voltou a citar Djavan. “Sempre falei Djavan. Porque o Djavan é um grande ídolo. Já gravei muitas músicas do Djavan, inclusive com todo o aval dele, mas meu sonho é fazer um feat com ele, com certeza.”

Projetos na Globo

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Depois da experiência como ator, Belo contou que seguirá na Globo pelos próximos anos. “Estou até 2030 na Globo, vou fazer ainda mais três novelas, mas esse ano não. Entrei num projeto novo, que é o Estrelas da Casa, eu, Anitta e o Júnior Lima, somos mentores da casa”.

Carreira de ator

O cantor também falou sobre a virada em sua trajetória depois da novela. “Sempre usava essa frase: ‘meu ofício é cantar’. Agora tenho outra profissão, também sou ator. Entrei ali na novela para fazer sete, oito capítulos e do nada virou uma explosão de mais de 180. Contracenar com Marcos Palmeira, um ídolo, um gênio, tão generoso. Foi uma dupla sensacional”.

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Próximos personagens

Sobre a possibilidade de viver um vilão, Belo disse que tem vontade, mas evitou antecipar detalhes. “Quero muito. Tem vários personagens que não vou te dar spoiler, não vou contar, mas tem coisas que você vai falar assim: ‘poxa, ele está atrevido mesmo, ele está abusado, ele vai fazer esse personagem?’. Mas tem muitas coisas que quero fazer.”

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

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