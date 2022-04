BBB 22: Quase um mês depois de acidente, ex-participante tem alta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A dois dias de a 22ª temporada do Big Brother Brasil chegar ao fim, o único ex-participante que seguia confinado recebeu a notícia de que, finalmente, poderia ir para casa. Ex-participante do reality show, Rodrigo Mussi, 36 anos, ficou quase um mês internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um acidente de carro. A notícia foi compartilhada pela família de Rodrigo por meio de suas redes sociais, que contabilizam quase 4 milhões de seguidores.

O ex-BBB foi homenageado no último dia do programa. A edição do BBB fez uma espécie de ‘mundo invertido’, no qual Rodrigo, ao invés de ter sido eliminado na segunda semana, teria se destacado e feito alianças que promoveriam sua permanência e, quiçá, sua vitória no jogo.

O paulista, que teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas no corpo, foi extubado no último dia 13, mas a família só tornou a informação pública no Domingo de Páscoa, dia 17 de abril.

