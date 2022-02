BBB 22: O silêncio de Luana Piovani sobre a bofetada de Scooby no filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conhecida por falar o pensa e criticar publicamente a forma como o ex-marido cuida dos filhos, a atriz Luana Piovani preferiu o silêncio ao ser perguntada sobre o episódio em que Pedro Scooby deu uma bofetada no primogênito, Dom, de 9 anos. Confinado no Big Brother Brasil, o surfista contou aos outros participantes que o tapa dado no menino após receber uma resposta atravessada o deixou com o lábio inchado.

“Fui falar uma parada e ele me respondeu. Ele estava aqui assim (ao lado), minha mão só fez assim, na cara dele”, disse Scooby, pai também dos gêmeos Bem e Liz, 5 anos. O trio é fruto do casamento dele com Luana. “O beiço já ficou igual do Patolino. Nunca mais ele me respondeu na vida. Dor no coração porque bati nele, mas foi reação na hora“, complementou o atleta.

Há quatro anos, Luana compartilhou em seu canal no Youtube a decisão de não mais bater nos filhos – ela admitiu já ter dado palmadas e puxões de orelha nas crianças. Desde então, a artista passou a colocar o trio de castigo.

“Eu não acho errado dar tapa na bunda, porque eu acho que às vezes precisa. Eu tomei e me sinto bem-educada, acho que tudo que minha mãe fez comigo surtiu efeito. Mas, de qualquer maneira, me causava uma sensação muito ruim quando acontecia isso com o Dom. Estou feliz de não viver mais isso e de poder dizer que vale a pena tentar achar outra saída que não seja o tapa“, contou.

Desde que Scooby foi confirmado no BBB, Luana ganhou mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Se num primeiro momento ela garantiu que não assistiria ao reality show, agora tem faturado alto com novos convites de publicidade. No fim do mês passado, a atriz fez uma ação com a Magazine Luiza e já estaria negociando outras campanhas.