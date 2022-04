BBB 22: Após acidente de carro, Mussi apresenta ‘melhora significativa’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O estado de saúde de Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB 22, teve uma melhora significativa nas últimas 24 horas. Segundo o irmão dele, Rafael, a informação foi repassa à família pela equipe médica que acompanha o tratamento do gerente comercial, de 36 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas de São Paulo.

“Ele apresenta sinais de recuperação. Está sendo muito evolutiva a recuperação dele, e isso me deixa muito feliz porque ele tem recebido muito apoio de todo mundo. Estive com meu irmão agora e a feição dele, o semblante, está muito melhor“, escreveu Rafael nas redes sociais.

No perfil oficial de Rodrigo, a família compartilhou as mensagens que ele tem recebido, inclusive de personalidades como o jogador de futebol Neymar Jr., da cantora Anitta e do apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

Na madrugada de quinta, 31, o ex-BBB sofreu um acidente de carro na capital paulista e teve traumatismo craniano, além de múltiplas fraturas no corpo. No domingo, 3, Rodrigo movimentou os braços e as pernas pela primeira vez.