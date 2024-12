Barrados no Baile: as ausências sentidas no palco do Prêmio Multishow 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto Liniker, 29 anos, reina com onze indicações na 31ª edição do Prêmio Multishow, que acontece nesta terça-feira, 3, outros artistas tiveram que se contentar com o nome em poucas categorias – ou nenhuma. É o caso de Marina Sena, 28. Vencedora dos prêmios Voz do Ano e Pop do Ano na última edição, a cantora ficou de fora de todas as listas na premiação de 2024. Xande de Pilares, 54, que ganhou Álbum do Ano, Samba e Pagode do Ano e MPB do Ano em 2023, também não está em nenhuma disputa.

Dono de dezenas de troféus pelo voto popular, Luan Santana, 33, é mais uma ausência da edição do evento, assim como Gusttavo Lima, 35, que está fora da votação. Os dois, aliás, já não participam do evento há alguns anos.

Além de não entrarem na relação de apresentações da noite, Iza, 34, e Luísa Sonza, 26, receberam poucas indicações, cenário bem diferente de 2023, quando as duas lideraram a corrida competindo em sete categorias. Iza, que recebeu o troféu de Artista do Ano em 2023, ficou apenas na lista de Show do Ano, pela apresentação no Rock in Rio. Já Luísa vai tentar o troféu em Clipe TVZ do Ano, Funk do Ano e Pop do Ano. A cantora chegou a expressar seu incômodo por não ter sido lembrada em outras categorias.